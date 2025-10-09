Dormire poco fa invecchiare più velocemente il tuo cervello | Anche un solo anno in più può fare la differenza
Uno studio ha analizzato le risonanza magnetiche cerebrali di oltre 27.000 persone per osservare gli effetti visibili di un sonno di scarsa qualità sul cervello. I risultati suggeriscono che dormire male può far invecchiare più velocemente il nostro cervello aumentando il rischio di diverse patologie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: dormire - poco
Dormire poco fa ingrassare, la scienza non ha dubbi
Dormire poco ci rende irritabili e distratti. Dormire bene ci rende empatici, pazienti e più presenti. Il benessere parte da te e si riflette sugli altri. @Federlegno #PubblicitaProgresso #SonnoCheUnisce #DormireBene #Empatia #BenessereSociale - X Vai su X
C’è chi si sveglia fresco dopo poche ore di sonno: una nuova mutazione genetica aiuta il cervello a funzionare al meglio anche con riposi brevi ? https://bit.ly/dormire-poco - facebook.com Vai su Facebook
Dormire poco fa invecchiare più velocemente il tuo cervello: “Anche un solo anno in più può fare la differenza” - I risultati, pubblicati sulla rivista The Lancet, parlano chiaro: nelle persone che sono abituate a dormire poco, o comunque meno del tempo necessario, il cervello invecchia più velocemente di quanto ... Da fanpage.it
Dormire poco può far invecchiare il cervello più in fretta - Anzi, il sonno è un processo attivo ed essenziale che aiuta a ripristinare il corpo e proteggere il cervello. Si legge su quotidianpost.it