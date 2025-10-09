Dormire poco fa invecchiare più velocemente il tuo cervello | Anche un solo anno in più può fare la differenza

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio ha analizzato le risonanza magnetiche cerebrali di oltre 27.000 persone per osservare gli effetti visibili di un sonno di scarsa qualità sul cervello. I risultati suggeriscono che dormire male può far invecchiare più velocemente il nostro cervello aumentando il rischio di diverse patologie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dormire - poco

Dormire poco fa ingrassare, la scienza non ha dubbi

dormire poco fa invecchiareDormire poco fa invecchiare più velocemente il tuo cervello: “Anche un solo anno in più può fare la differenza” - I risultati, pubblicati sulla rivista The Lancet, parlano chiaro: nelle persone che sono abituate a dormire poco, o comunque meno del tempo necessario, il cervello invecchia più velocemente di quanto ... Da fanpage.it

Dormire poco può far invecchiare il cervello più in fretta - Anzi, il sonno è un processo attivo ed essenziale che aiuta a ripristinare il corpo e proteggere il cervello. Si legge su quotidianpost.it

Cerca Video su questo argomento: Dormire Poco Fa Invecchiare