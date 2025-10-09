Doppio boato sul cielo della Romagna ecco le cause | entrati in azione i caccia dell' Aeronautica

Doppio boato nel giro di pochi secondi l'uno dall'altro sul cielo della Romagna, avvertito in particolar modo tra il Forlivese e il Ravennate, ma anche nel Cesenate. Il fatto, avvenuto giovedì pomeriggio intorno alle 15,05, ha allarmato gli abitanti, per il “botto improvviso”, associandolo alla. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

