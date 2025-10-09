Doppio boato sul cielo della Romagna ecco cosa è successo | entrati in azione i caccia dell' Aeronautica

Forlitoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doppio boato nel giro di pochi secondi l'uno dall'altro sul cielo della Romagna, avvertito in particolar modo tra il Forlivese e il Ravennate. Il fatto, avvenuto giovedì pomeriggio intorno alle 15,05, ha allarmato gli abitanti, per il “botto improvviso”, associandolo alla paura di qualche grave. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

