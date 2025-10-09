Avevano posizionato la classica marmotta all’interno del bancomat della filiale Centropadana in piazza Corradi a Montanaso Lombardo, ma per i ladri bombaroli il colpo è andato storto: ieri mattina, attorno alle 7.30, è scattata la mobilitazione quando è stata notato l’ordigno esplosivo che fuoriusciva dall’impianto di erogazione delle banconote. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli artificieri mentre la zona è stata completamente cinturata e resa off limits. In pratica la banda aveva tentato l’ennesimo colpo ai danni di un istituto di credito nel Lodigiano: sono ormai una quindicina i colpi tra tentati e fatti dall’inizio dell’anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Doppio allarme nella notte. Autobomba e “marmotta”. Scongiurate due esplosioni