Doppio allarme nella notte Autobomba e marmotta Scongiurate due esplosioni
Avevano posizionato la classica marmotta all’interno del bancomat della filiale Centropadana in piazza Corradi a Montanaso Lombardo, ma per i ladri bombaroli il colpo è andato storto: ieri mattina, attorno alle 7.30, è scattata la mobilitazione quando è stata notato l’ordigno esplosivo che fuoriusciva dall’impianto di erogazione delle banconote. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli artificieri mentre la zona è stata completamente cinturata e resa off limits. In pratica la banda aveva tentato l’ennesimo colpo ai danni di un istituto di credito nel Lodigiano: sono ormai una quindicina i colpi tra tentati e fatti dall’inizio dell’anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: doppio - allarme
Doppio allarme bomba su due navi Grimaldi Lines, la Zeus Palace e la Cruise Ausonia, in partenza da Livorno e Napoli per Palermo
Derby Lazio-Roma, doppio allarme per Gasperini e anche Sarri preoccupato: le probabili formazioni
Doppio allarme al Ghetto, straniero con un coltello fermato in strada, e anziana travolta da un centauro vicino la Sinagoga
Allarme sanità in Sardegna: 270 mila persone hanno rinunciato a una o più cure nel 2024, quasi il doppio della media italiana. Il privato copre solo il 22,8% delle prestazioni, mentre il 60% dei medici di base supera i 1.500 assistiti. Un sistema sotto pressione, - facebook.com Vai su Facebook
Doppia fuga di gas a Palermo, allarme per un albergo vicino piazza Pretoria e un condominio di Borgo Nuovo https://ift.tt/R5ru7iN - X Vai su X
Doppio allarme nella notte. Autobomba e “marmotta”. Scongiurate due esplosioni - A Montanaso Lombardo nel mirino c’era il bancomat di piazza Corradi. Riporta ilgiorno.it
Un’autobomba e un esplosivo vicino a una banca, doppio allarme nel Lodigiano: l’ombra del crimine - Ritrovato esplosivo a Sant'Angelo Lodigiano e Montanaso Lombardo nella stessa notte. Riporta msn.com