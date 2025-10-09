Doppia vaccinazione contro influenza e Covid 19 per i soggetti fragili nel Chietino si parte lunedì | ecco dove rivolgersi
Parte lunedì 13 ottobre, nei comuni della provincia di Chieti, la campagna di vaccinazione per la stagione autunno-inverno 2025-2026, che offrirà in modo coordinato e gratuito la protezione sia contro l’influenza stagionale sia contro il Covid-19. L’iniziativa, promossa dalla Asl Lanciano Vasto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
