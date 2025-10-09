Non è ancora stato autorizzato, ma il farmaco già spopola nel web. Negli ultimi tempi infatti sui social network si condividono video di utenti che affermano di assumere il farmaco Retatrutide ottenendo risultati “straordinari ” in termini di perdita di peso. L’hashtag “#reta” è diventato quindi molto popolare e ha raggiunto decine di migliaia di menzioni, ma è stato rapidamente ostacolato dalle piattaforme. TikTok ha bloccato gli hashtag #retatrutide e #reta “e continuerà a rimuovere i contenuti che risultano in violazione delle Linee Guida della Community” -, ha spiegato l’azienda. Che cos’è la nuova molecola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dopo semaglutide e tirzepatide, in arrivo anche il nuovo dimagrante Retatrutide che “scioglie il grasso”. Il farmaco spopola nel web, ma TikTok blocca tutto. Ecco cosa sta accadendo