Dopo quasi 50 anni Don ’Memo’ va in pensione

Dopo oltre 49 anni di servizio è in prossimità della meritata pensione don Stefano Maltempi, per tutti don Memo, che dall’ottobre 2010 guida le parrocchie di San Costanzo e Cerasa. Fra 10 giorni, esattamente domenica 19, l’amatissimo sacerdote celebrerà le sue due ultime Sante Messe nel Comune basso cesanense: alle 8,30 nella chiesa del capoluogo e alle 10 in quella di Cerasa. Anticonformista nei modi e anche nell’abbigliamento (d’estate ha sempre prediletto pantaloncini e maglietta), tutti coloro che lo conoscono apprezzano tantissimo la sua profonda umanità e anche la sua schiettezza: un uomo tra gli uomini e non solo un prete sull’altare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

