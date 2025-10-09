Dopo quasi 200 anni l’associazione Ignazio Ciaia diventa la Banda della Città

Brindisireport.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FASANO - L’associazione culturale musicale "Ignazio Ciaia" di Fasano, fondamentale presenza nel tessuto culturale cittadino dal 1827, è stata ufficialmente riconosciuta come "Banda della Città di Fasano". La cerimonia di conferimento si è svolta ieri, mercoledì 8 ottobre 2025, nella sala. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dopo - quasi

Gabriel afferma che l’Arsenal è pronto a rompere la siccità del trofeo dopo anni di quasi mancati

SPAGNA – NAPOLI: broker del narcotraffico internazionale catturato dopo quasi 3 anni di latitanza

Il capovaccaio torna a nidificare nel Parco delle Madonie, in Sicilia, dopo quasi 50 anni

dopo quasi 200 anniCinquant'anni dopo. Il delitto del Circeo continua a parlarci - “Ho capito che avevo una sola via di uscita, fingermi morta”, disse Donatella, scampata alle sevizie di un delitto che sconvolse l'Italia. Riporta huffingtonpost.it

Sant’Avendrace ritrova la sua chiesa: la riapertura dopo quasi sette anni - Dopo quasi sette lunghi anni di chiusura, la comunità di Sant’Avendrace può finalmente riabbracciare la sua chiesa parrocchiale. unionesarda.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Dopo Quasi 200 Anni