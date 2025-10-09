Dopo Mennea omaggio a Giovanni Scavo campione dell' atletica morto davanti allo Stadio delle Palme

Dopo l'intitolazione a Pietro Mennea del largo che si trova davanti allo Stadio delle Palme, il nome di un altro grande atleta si appresta a essere impresso per sempre nell'impianto di viale del Fante. La Prefettura ha infatti dato il benestare per intestare a Giovanni Scavo, detto “Gianni”, il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

