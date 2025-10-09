Tempo di lettura: < 1 minuto Alcuni nuclei familiari, tra quelli sgomberati ieri al motel Agip e accampati per protesta con materassi davanti alla sede del Municipio, sono entrati in mattinata nella struttura demaniale tra l’ ex ospedale Militare ed il parco dei quartieri Spagnoli occupandone alcuni locali. ‘ ‘Abbiamo figli piccoli – hanno gridato dalle finestre all’arrivo delle forze dell’ordine – e siamo aggrappati a qualsiasi soluzione di fortuna anche solo per dormire”. “La struttura – spiega un portavoce dello ‘ Sportello per il diritto all’abitare’ – era destinata ad essere spazio per le associazioni e poi un commissariato, ma langue nell’abbandono dal 2016. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dopo lo sgombero dal motel, famiglie occupano una struttura demaniale