Dopo lo sgombero dal motel famiglie occupano una struttura demaniale

Anteprima24.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Alcuni nuclei familiari, tra quelli sgomberati ieri al motel Agip e accampati per protesta con materassi davanti alla sede del Municipio, sono entrati in mattinata nella struttura demaniale tra l’ ex ospedale Militare ed il parco dei quartieri Spagnoli occupandone alcuni locali. ‘ ‘Abbiamo figli piccoli – hanno gridato dalle finestre all’arrivo delle forze dell’ordine – e siamo aggrappati a qualsiasi soluzione di fortuna anche solo per dormire”.   “La struttura – spiega un portavoce dello ‘ Sportello per il diritto all’abitare’ – era destinata ad essere spazio per le associazioni e poi un commissariato, ma langue nell’abbandono dal 2016. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

dopo lo sgombero dal motel famiglie occupano una struttura demaniale

© Anteprima24.it - Dopo lo sgombero dal motel, famiglie occupano una struttura demaniale

In questa notizia si parla di: dopo - sgombero

Dopo il Leoncavallo tocca alla Fornace: il centro sociale verso lo sgombero

Sbandati nei garage. Scatta lo sgombero. Ma i senzatetto tornano dopo qualche ora

Milano, al via lo sfratto dello storico centro sociale Leoncavallo: lo sgombero dopo 31 anni dall'occupazione

dopo sgombero motel famiglieDopo sgombero da Motel Agip famiglie occupano struttura demanio - Alcuni nuclei familiari, tra quelli sgomberati ieri al motel Agip e accampati per protesta con materassi davanti alla sede del Municipio, sono entrati in mattinata nella struttura demaniale tra l'ex o ... ansa.it scrive

dopo sgombero motel famiglieIl comune di Napoli, 'sostegno a famiglie ex motel Agip' - Il comune di Napoli ha messo in campo una serie di "misure straordinarie" per garantire "un supporto concreto ai nuclei familiari coinvolti in condizioni di elevata fragilità sociale ed economica". Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Dopo Sgombero Motel Famiglie