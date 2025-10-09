Dopo le proteste in Galleria Dorica Sorpresa il Pd va a pulire la sede | Ma non volevamo lasciare sporco

Via le bottiglie di plastica, via i sacchetti della spazzatura e via anche qualche scatolone. La sede della campagna elettorale dell’europarlamentare Matteo Ricci, sotto la Galleria Dorica, ieri era stata un po’ ripulita. Il Carlino aveva documentato, proprio sul giornale di ieri, come quegli spazi erano stati lasciati in disordine alla chiusura delle elezioni regionali per il rinnovo del governatore delle Marche. Dentro si vedevano diverse bottiglie di plastica, sacchi di immondizia, manifesti strappati e scatoloni abbandonati e qualche resto di cibo confezionato. Finita la corsa alla poltrona di presidente della Regione la sede era stata chiusa e nessuno aveva pensato a sistemare meglio gli spazi per renderli più decorosi al passaggio della gente che ogni giorno attraversa la galleria per lavoro o per servizi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dopo le proteste in Galleria Dorica. Sorpresa, il Pd va a pulire la sede: "Ma non volevamo lasciare sporco"

In questa notizia si parla di: dopo - proteste

James Gunn indeciso se tagliare una scena controversa di Superman dopo le “proteste” dei membri del suo team

Castano Primo, dietrofront del Comune: nessun rincaro al nido Setti Carraro dopo le proteste delle famiglie

Ospedale di Roccadaspide, salva la guardia cardiologica notturna dopo le proteste sindacali

Oggi atteso l'incontro, dopo le polemiche e le proteste contro la nomina della 35enne a direttore musicale del Gran Teatro La Fenice. Sindacati all'attacco: lei inadeguata e imposta da Roma - facebook.com Vai su Facebook

Black point San Basilio, dopo le proteste il Comune modifica il progetto: ecco cosa cambia https://ift.tt/DkS2ViC - X Vai su X

Dopo le proteste in Galleria Dorica. Sorpresa, il Pd va a pulire la sede: "Ma non volevamo lasciare sporco" - Dopo la segnalazione sul Carlino dalla segreteria del partito fanno sapere che in settimana sarà tutto a posto. Come scrive msn.com

Degrado e proteste in Galleria Dorica. Ricci ha perso ed è tornato a Bruxelles. Ecco come hanno lasciato la sede - Il quartier generale del candidato a governatore abbandonato tra sacchi di rifiuti, manifesti strappati e disordine. Come scrive msn.com