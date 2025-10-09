Dopo le contestazioni alla Vuelta la Israel rinuncia al Giro di Lombardia

Gazzetta.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In seguito alle pesanti contestazioni al team, con manifestazioni pro Palestina alla Vuelta, la squadra di Adamas ha rinunciato alle Classiche autunnali, compreso il Giro di Lombardia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

dopo le contestazioni alla vuelta la israel rinuncia al giro di lombardia

© Gazzetta.it - Dopo le contestazioni alla Vuelta la Israel rinuncia al Giro di Lombardia

In questa notizia si parla di: dopo - contestazioni

Bufera a Taranto: Bitetti rassegna le dimissioni dopo le contestazioni sull?Ilva

Il sindaco di Taranto Bitetti si è dimesso dopo le contestazioni sull'ex Ilva

Bufera a Taranto: Bitetti rassegna le dimissioni dopo le contestazioni degli ambientalisti sull?Ilva. Video

dopo contestazioni vuelta israelL'annuncio del Team Israel dopo il caos continuo alla Vuelta: "Nel 2026 cambieremo nome e identità" - "Io, James Bond, il té, la gatta Cannella e la 'precisione calma'. Da msn.com

Dopo le feroci contestazioni ProPal, la Premier Tech si rifà il look: nel 2026 cancellato il nome Israel - Contestazioni, boicottaggi, minacce: gli attivisti Pro Palestina hanno scatenato totale scompiglio alla Vuelta nelle loro manifestazioni contro la presenza del Team israeliano Premier Tech. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Dopo Contestazioni Vuelta Israel