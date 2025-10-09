Dopo la scia di attentati arriva a Latina il ministro Piantedosi

Latinatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a sostenere le istituzioni locali nella lotta alla criminalità, dopo l'escalation criminale di settembre, gli attentati di fuoco, le bombe e le intimidazioni. La devastante esplosione alla palazzina di viale Nervi, nella notte del 18 settembre. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

