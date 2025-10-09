Dopo la diagnosi ho ritrovato me stessa

«T utto è iniziato nel dicembre del 2014: avevo 40 anni e un seno fibrocistico, motivo per cui mi sottoponevo regolarmente a visite di prevenzione. Quel giorno, però, dall’ecografia emerse che qualcosa non andava e che avrei dovuto fare subito una mammografia per accertare quella che poi è diventata una diagnosi definitiva: tumore al seno». A raccontare la sua storia è Stefania Pes, oggi schierata con le Pink Ambassador, donne cioè che dopo aver affrontato l’esperienza della malattia, accettano la sfida lanciata da Fondazione Umberto Veronesi ETS  con un doppio obiettivo: quello di correre una mezza maratona e di raccogliere fondi per la ricerca sui tumori femminili. 🔗 Leggi su Iodonna.it

