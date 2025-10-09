Dopo la chiamata a Bibi Trump | Israele torna a piacere al mondo

Un colloquio privato, un annuncio atteso e parole che pesano sulla diplomazia regionale: la telefonata tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu avviene a ridosso della proclamazione di una tregua e di uno scambio di ostaggi a Gaza, e racconta un cambio di clima che risuona ben oltre i confini israeliani. La telefonata e il clima . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Dopo la chiamata a Bibi, Trump: Israele torna a piacere al mondo

