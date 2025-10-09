Dopo il Gattamelata scende anche il cavallo del Donatello
Dopo il Gattamelata, oggi è stata la volta del cavallo. Il possente destriero di Donatello, quattro volte più pesante del condottiero — circa due tonnellate contro i 490 chili della statua — è stato distaccato nel primo pomeriggio dal basamento in pietra davanti alla Basilica del Santo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Il Gattamelata lascia il Santo per il restauro: al via lo smontaggio 85 anni dopo l'ultima volta
Gattamelata, il trasloco delle polemiche al via: dopo 85 anni la storia si ripete
Il Gattamelata di Donatello: dopo la rimozione del cavaliere oggi tocca al cavallo - La statua simbolo della città rimossa per interventi di restauro.
Gattamelata, il trasloco delle polemiche al via: dopo 85 anni la storia si ripete - Allora la motivazione era proteggerlo durante i bombardamenti della Seconda Guerra mondiale, come era avvenuto alla vigilia della ...