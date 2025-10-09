Dopo i chip ora Taiwan vuole diventare la fabbrica dei droni del mondo pur di restare indispensabile

Wired.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'export di droni da Taiwan sta aumentando in modo esponenziale. La Polonia guida la crescita a causa delle tensioni con la Russia. Una strategia per arginare il possibile declino della leadership legata ai chip, dove Trump ci vuol mettere lo zampino. 🔗 Leggi su Wired.it

dopo i chip ora taiwan vuole diventare la fabbrica dei droni del mondo pur di restare indispensabile

© Wired.it - Dopo i chip, ora Taiwan vuole diventare la fabbrica dei droni del mondo pur di restare indispensabile

In questa notizia si parla di: dopo - chip

dopo chip taiwan vuoleDopo i chip, ora Taiwan vuole diventare la fabbrica dei droni del mondo pur di restare indispensabile - L'export di droni da Taiwan sta aumentando in modo esponenziale. Secondo wired.it

dopo chip taiwan vuoleChip di Taiwan, gli Stati Uniti vogliono prendersi metà della produzione dell'isola - Il segretario al Commercio americano ha detto di voler trasferire il 50% del settore in patria. Si legge su wired.it

Cerca Video su questo argomento: Dopo Chip Taiwan Vuole