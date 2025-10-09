Dopo i chip ora Taiwan vuole diventare la fabbrica dei droni del mondo pur di restare indispensabile
L'export di droni da Taiwan sta aumentando in modo esponenziale. La Polonia guida la crescita a causa delle tensioni con la Russia. Una strategia per arginare il possibile declino della leadership legata ai chip, dove Trump ci vuol mettere lo zampino. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: dopo - chip
#AMD Nuovi massimi dopo l’accordo con #OpenAI per la fornitura di chip grafici per i data center. Prospettive rialziste: il superamento della resistenza a $227,75 potrebbe preludere a un allungo verso $250 e $300. Indicazioni negative con il cedimento di $18 - X Vai su X
Le azioni di Advanced Micro Devices (AMD) sono balzate del 35% nel pre-market dopo l’annuncio di un accordo pluriennale con OpenAI per la fornitura di chip di intelligenza artificiale, un’intesa che potrebbe generare decine di miliardi di dollari di ricavi an - facebook.com Vai su Facebook
Dopo i chip, ora Taiwan vuole diventare la fabbrica dei droni del mondo pur di restare indispensabile - L'export di droni da Taiwan sta aumentando in modo esponenziale. Secondo wired.it
Chip di Taiwan, gli Stati Uniti vogliono prendersi metà della produzione dell'isola - Il segretario al Commercio americano ha detto di voler trasferire il 50% del settore in patria. Si legge su wired.it