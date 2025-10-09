Dopo due anni completati i lavori | taglio del nastro per piazza del Pescatore
CAROVIGNO - Dopo due anni di lavori dedicati alla rigenerazione urbana del waterfront, Torre Santa Sabina, marina di Carovigno, si presenta con un volto completamente rinnovato. Si terrà domenica 12 ottobre, alle ore 11:00, l'inaugurazione della piazza del Pescatore, creando uno spazio pubblico. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
