Dopo Alcaraz anche Sinner? Jannik sta pensando di iscriversi al Million Dollar 1 Point Slam

9 ott 2025

Il direttore dell'Australian Open Craig Tiley riguardo la speciale esibizione pre Australian Open: "Abbiamo ricevuto una chiamata da Jannik". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Dopo Alcaraz anche Sinner? Jannik sta pensando di iscriversi al Million Dollar 1 Point Slam - L'esibizione che anticiperà l'Australian Open, e che si svolgerà nella settimana prima dell'inizio del primo Slam del 2026, è ormai sulla bocca di ... msn.com scrive

“Mi ha chiamato Sinner”: la rivelazione del direttore degli Australian Open dopo l’annuncio del nuovo format di esibizione - Non solo Carlos Alcaraz: anche Jannik Sinner potrebbe entrare nel tabellone di 32 tennisti che parteciperanno al “ Million Dollar 1 Point Slam “, l’esibizione organizzata dagli Australian Open per l’e ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

