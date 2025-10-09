Dopo 70 anni chiude La Vecchia Latteria storico locale vegetariano di Milano | Un onore servirvi per tre generazioni
Milano, 9 ottobre 2025 – Milano dice addio a un altro locale storico: dopo 70 anni di attività (e tre generazioni alla guida) chiude La Vecchia Latteria, leggendario locale vegetariano in via dell’Unione, a due passi dal Duomo. Nata negli anni Cinquanta con Lino Notari, emiliano trapiantato a Milano, la Latteria cominciò come bottega di quartiere dove si vendevano latte, uova e formaggi, ma anche pasti semplici e vegetariani per gli operai del centro, in un’epoca in cui la carne era un “lusso” e il “ vegetariano” non ancora una scelta alimentare consapevole. La trasformazione: da bottega a ristorante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: dopo - anni
Mariah carey torna dopo 7 anni con il album qui per tutto
Film psicologico di jennifer lawrence: l’attesa dopo otto anni
X-Men svela la potenza dell’omega mutant più sottovalutato dopo 28 anni
Un accordo di pace dopo due anni terribili è la migliore notizia con cui svegliarsi. Incrociamo le dita e non dimentichiamo l'Ucraina - X Vai su X
Lo chef racconta il corteggiamento di MasterChef, l'addio dopo sei anni e la stella persa: "Ero diventato pericoloso" - facebook.com Vai su Facebook
Chiude dopo 70 anni la storica latteria del centro di Milano dove si servivano solo piatti vegetariani - A due passi dal Duomo di Milano, la Vecchia Latteria è stata uno dei primi locali in città a servire solo piatti vegetariani. Come scrive milanotoday.it
Bassetti chiude dopo 200 anni: è la fine di un’era per la tradizione tessile Made in Italy - Si chiude un'epoca a Rescaldina: catene ai cancelli della storica fabbrica Bassetti. Scrive greenme.it