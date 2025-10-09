Dopo 70 anni chiude La Vecchia Latteria storico locale vegetariano di Milano | Un onore servirvi per tre generazioni

Milano, 9 ottobre 2025 –  Milano dice addio a un altro locale storico: dopo 70 anni di attività (e tre generazioni alla guida) chiude La Vecchia Latteria, leggendario locale vegetariano in via dell’Unione, a due passi dal Duomo. Nata negli anni Cinquanta con Lino Notari, emiliano trapiantato a Milano, la Latteria cominciò come bottega di quartiere dove si vendevano latte, uova e formaggi, ma anche pasti semplici e vegetariani per gli operai del centro, in un’epoca in cui la carne era un “lusso” e il “ vegetariano” non ancora una scelta alimentare consapevole. La trasformazione: da bottega a ristorante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

