Donna uccisa a colpi di pistola dall' ex marito in provincia di Pescara | arrestato l' uomo che aveva continuato a sparare in un bar

Femminicidio a Lettomanoppello, paesino in provincia di Pescara: secondo le prime informazioni, la vittima è una donna e sarebbe stata uccisa a colpi di pistola dal marito. L’uomo, un 70enne pluripregiudicato del posto, è stato arrestato poco fa a Turrivalignani dove era entrato in un bar e, da quanto si apprende, aveva esploso uno o più colpi di pistola senza ferire nessuno. Il delitto è avvenuto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Donna uccisa a colpi di pistola dall'ex marito in provincia di Pescara: arrestato l'uomo che aveva continuato a sparare in un bar

Donna uccisa a Castellina in Chianti, il giallo s'infittisce. Probabile movente economico

Donna precipitata dal balcone. La Procura: “Uccisa dal compagno. L’omicidio fu preterintenzionale”

Dramma alle prime ore del giorno: donna investita e uccisa da un'auto pirata

È stata eseguita ieri 'utopia sul corpo di Elisa Polcino , la donna di 49 anni che lo scorso 30 settembre, a Paupisi, è stata uccisa dal marito Elisa è stata colpita alla testa con una grossa pietra; un solo colpo, che avrebbe causato lesioni talmente gravi da cagion

Cuneo, chi era Luisa Asteggiano la donna uccisa a Formentera. La vita a Bra, il bar di famiglia, la partenza 10 anni fa

