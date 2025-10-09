Donna uccisa a colpi di pistola dall' ex marito in provincia di Pescara | arrestato l' uomo che aveva continuato a sparare in un bar

Femminicidio a Lettomanoppello, paesino in provincia di Pescara: secondo le prime informazioni, la vittima è una donna e sarebbe stata uccisa a colpi di pistola dal marito. L’uomo, un 70enne pluripregiudicato del posto, è stato arrestato poco fa a Turrivalignani dove era entrato in un bar e, da quanto si apprende, aveva esploso uno o più colpi di pistola senza ferire nessuno. Il delitto è avvenuto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

