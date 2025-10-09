Donna ubriaca percorre 2 km contromano in tangenziale a Bra tasso alcolemico alle stelle | l' esito del test

Notizie.virgilio.it | 9 ott 2025

Donna di 54 anni fermata a Bra dopo aver percorso 2 km contromano e positiva all’alcoltest. Denunciata e patente ritirata dalla Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

