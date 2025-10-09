Donald Trump spera nel premio Nobel per la pace dopo la tregua a Gaza ma la decisione è stata già presa

Nonostante la tregua a Gaza, Donald Trump non riceverà il premio Nobel per la Pace. Il presidente Usa non ha mai nascosto la sua ambizione di ricevere la prestigiosa onorificenza. Di recente, negli stessi momenti in cui l’esercito israeliano invadeva Gaza City, il tycoon aveva affermato: “Sto facendo un ottimo lavoro per la pace in Medio Oriente. Dovrei ricevere molti premi per questo”. Alcune settimane prima, invece, Trump aveva parlato esplicitamente di Nobel per la Pace affermando che non riceverlo sarebbe stato “un insulto per gli Usa”. La tregua firmata da Israele e Hamas ha ora rilanciato la candidatura del tycoon, spinta dallo stesso presidente israeliano, Isaac Herzog, che ha dichiarato: “Non c’è dubbio che meriti il premio Nobel per la pace per questo”. 🔗 Leggi su Tpi.it

