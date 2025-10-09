Donald Trump spera nel premio Nobel per la pace dopo la tregua a Gaza ma la decisione è stata già presa
Nonostante la tregua a Gaza, Donald Trump non riceverà il premio Nobel per la Pace. Il presidente Usa non ha mai nascosto la sua ambizione di ricevere la prestigiosa onorificenza. Di recente, negli stessi momenti in cui l’esercito israeliano invadeva Gaza City, il tycoon aveva affermato: “Sto facendo un ottimo lavoro per la pace in Medio Oriente. Dovrei ricevere molti premi per questo”. Alcune settimane prima, invece, Trump aveva parlato esplicitamente di Nobel per la Pace affermando che non riceverlo sarebbe stato “un insulto per gli Usa”. La tregua firmata da Israele e Hamas ha ora rilanciato la candidatura del tycoon, spinta dallo stesso presidente israeliano, Isaac Herzog, che ha dichiarato: “Non c’è dubbio che meriti il premio Nobel per la pace per questo”. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: donald - trump
Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump
Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park
La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein
Le immagini dei festeggiamenti a Gaza e in Israele dopo l'accordo per il cessate il fuoco. Abbracci, danze, gesti di giubilo sia nella Striscia che nelle città israeliane dopo l'annuncio del presidente americano Donald Trump. Le foto e i video - X Vai su X
Accordo Israele-Hamas: il momento in cui Donald Trump, al telefono, annuncia alle famiglie il ritorno degli ostaggi - facebook.com Vai su Facebook
Il presidente Usa non ha mai nascosto la sua volontà di ricevere l'onorificenza - Il presidente Usa non ha mai nascosto la sua ambizione di ricevere la prestigiosa onorificenza. Scrive tpi.it
Donald Trump e il Nobel per la Pace 2025: tra elogi, polemiche e nomi in lizza - Donald Trump e il Premio Nobel per la Pace: tra ambizioni personali e mediazione internazionale. Secondo notizie.it