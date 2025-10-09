Donald Trump | Raggiunto l' accordo sulla pace a Gaza Ostaggi liberi Israele ritirerà le truppe La firma alle 11

Leggo.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Israele e Hamas firmano la «prima fase» del piano di pace americano, ha annunciato mercoledì sera 8 ottobre 2025 dal presidente Usa Donald Trump. Festeggiamenti in strada nella. 🔗 Leggi su Leggo.it

donald trump raggiunto l accordo sulla pace a gaza ostaggi liberi israele ritirer224 le truppe la firma alle 11

© Leggo.it - Donald Trump: «Raggiunto l'accordo sulla pace a Gaza. Ostaggi liberi, Israele ritirerà le truppe». La firma alle 11

In questa notizia si parla di: donald - trump

Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump

Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park

La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein

donald trump raggiunto accordoDonald Trump: «Raggiunto l'accordo sulla pace a Gaza. Ostaggi liberi, Israele ritirerà le truppe». La firma alle 11 - Israele e Hamas firmano la «prima fase» del piano di pace americano, ha annunciato mercoledì sera 8 ottobre 2025 dal presidente Usa Donald Trump. Da leggo.it

donald trump raggiunto accordoTrump annuncia: "Israele e Hamas hanno firmato l'accordo sulla prima fase del piano per Gaza" - Il presidente dice che "tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come ... Come scrive huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Donald Trump Raggiunto Accordo