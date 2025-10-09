Donald Trump | Gli ostaggi a Gaza saranno rilasciati lunedì o martedì
Nel corso di una riunione di governo alla Casa Bianca, Donald Trump ha annunciato un significativo passo verso la pace tra Hamas e Israele. L’inquilino della Casa Bianca ha parlato della situazione ostaggi a Gaza, rivelando quando avverrà la loro liberazione. “Gli ostaggi a Gaza saranno rilasciati lunedì o martedì” – C’è un’importante svolta sul conflitto . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Esulta Donald #Trump dopo la firma dell’accordo tra #Israele e #Hamas: ho fermato la guerra, dice. E ora il presidente americano sogna il Nobel per la Pace. #Tg1 Stefano Fumagalli - facebook.com Vai su Facebook
MEDIO ORIENTE | "Abbiamo messo fine alla guerra a Gaza, penso sarà una pace durevole", ha detto Donald Trump presiedendo una riunione di governo alla Casa Bianca. #ANSA - X Vai su X
Donald Trump: «Raggiunto l'accordo sulla pace a Gaza. Ostaggi liberi, Israele ritirerà le truppe» - Israele e Hamas firmano la «prima fase» del piano di pace americano, annuncia, mercoledì sera 8 ottobre 2025m il presidente Usa ... Da leggo.it
Gaza, c’è l’intesa Israele-Hamas. Firmata la bozza dell’accordo, Trump: “Disarmo Hamas nella seconda fase” - Israele e Hamas hanno raggiunto un’intesa che potrebbe chiudere oltre due anni di guerra nella Striscia di Gaza. Lo riporta thesocialpost.it