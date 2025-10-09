Donald Trump e il Nobel per la Pace | sarebbe il quinto presidente Usa Ecco i precedenti

Panorama.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista dell’annuncio del Nobel per la Pace 2025, la candidatura di Donald Trump riaccende il dibattito sui precedenti premi assegnati a presidenti americani, spesso accompagnati da polemiche. Il 10 ottobre il comitato di Oslo annuncia il Premio Nobel per la Pace 2025, il più politico e discusso tra i riconoscimenti assegnati ogni anno. L’attenzione è volta a una possibile vittoria di Donald Trump. L’ipotesi di un Nobel per la Pace al Presidente americano divide osservatori e opinione pubblica. I sostenitori ricordano i progressi diplomatici in Medio Oriente e il fatto che durante il suo mandato non siano scoppiati nuovi conflitti. 🔗 Leggi su Panorama.it

