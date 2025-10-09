Donald Trump e gli altri | come si ridiventa nazisti?

In un libro lo storico Laurence Rees ricostruisce i dodici passaggi da compiere per un aspirante autocrate. Guardando questo elenco, Donald Trump sarebbe arrivato al settimo punto. C’è chi pensa che temere il ritorno dell’autoritarismo sia un’esagerazione. Eppure, ciò che è accaduto può ancora riaccadere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Donald Trump e gli altri: come si ridiventa nazisti?

