Donadoni | L’anno scorso il Napoli ha fatto qualcosa in più delle altre Quest’anno mi auguro grande lotta
Roberto Donadoni, ex giocatore e allenatore del Napoli e della Nazionale è intervenuto a margine dell'evento "The Great Race – Photo Finish Scudetto" Le parole di Donadoni. «Lo scorso campionato è stato bello e vissuto in maniera intenso, forse l'unico così aperto sia per il titolo sia per la salvezza. Il Napoli ha fatto qualcosa in più delle altre, alla fine ha raccolto quello che ha seminato durante l'anno dopo esser partito con delle difficoltà. Per questa stagione mi auguro grande lotta, competizione agonistica e tante squadre in lizza fino alla fine. Se così sarà, ne gioveremo tutti». Leggi anche: Donadoni, l'uomo giusto che a Napoli arrivò nel momento sbagliato La Nazionale può evitare il playoff? «Bisogna affrontare una gara alla volta.
Sulla qualificazione ai Mondiali: «Intanto vinciamo le prossime due, tirando fuori il meglio e il massimo. Cosa faranno gli altri dipenderà da loro, noi dobbiamo passare solo attraverso le vittorie».
