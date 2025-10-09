Don Luigi Merola sul docufilm Falcone e Borsellino | Esempio per i ragazzi lo Stato vince sempre
Con gli occhi sgranati e la curiosità di chi vuole capire, i bambini della fondazione "A' voce d'e creature" guardano il docufilm "Falcone e Borsellino – il fuoco della memoria". Una storia che racconta il coraggio di due uomini simbolo della lotta alla mafia, capaci di trasformare la loro vita in un messaggio eterno di giustizia. "Vogliamo proiettare questo video - spiega don Luigi Merola - per far capire ai ragazzi che lo Stato vince sempre, è che la camorra è solo terra bruciata, ha distrutto il futuro loro e dei loro genitori". Qui, nella casa di don Merola, il prete anti-camorra che da anni lavora per strappare i giovani alla strada, il cinema diventa uno strumento di educazione e riscatto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: luigi - merola
Nella città di Pompei, grazie a una sinergia tra i servizi sociali del Comune e don Luigi Merola, il sacerdote che cura la fondazione «'A voce de' creature», «la dispersione scolastica è pari a zero» - facebook.com Vai su Facebook
Lutto per Don Luigi Merola: si è spento a Marano il papà Giuseppe - La comunità di Marano si stringe attorno a Don Luigi Merola per la scomparsa del papà Giuseppe, deceduto a Marano nella giornata di ieri. Segnala ilmattino.it
Al Valsusa Filmfest il docufilm 'Sì sempre, Don Luigi Chiampo' - Il Valsusa Filmfest 2025 prosegue con un evento speciale: venerdì 2 maggio alle 21 presso il Salone Polivalente di Bussoleno, sarà presentato in prima proiezione assoluta il docufilm 'Sì sempre, Don ... Da ansa.it