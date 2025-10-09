Domenica scatta la maratona Una Hotels in campo ogni 66 ore
Maratona biancorossa. Dopo l'inizio vincente contro Udine, la stagione della Pallacanestro Reggiana sta per entrare nel vivo con un vero e proprio tour de force. Una specie di battesimo di fuoco per il nucleo allestito dal gm Sambugaro con la supervisione di coach Priftis. La Una Hotels, infatti, si prepara a scendere in campo ben 13 volte in 36 giorni tra gli impegni di Serie A e quelli di Fiba Europe Cup. Un ritmo serratissimo, in cui verranno testati fino all'ultima goccia di sudore un po' tutti i componenti del roster tra cui El Hadji-Deme, al momento ancora un oggetto un po' misterioso su cui però, almeno in sede di presentazione della nuova stagione, erano state riposte aspettative concrete.
