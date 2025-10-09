Domani sciopero a Roma | orari linee sospese e mezzi garantiti

Domani, venerdì 10 ottobre, lo sciopero trasporti a Roma potrebbe creare non pochi disagi a chi si sposta con mezzi pubblici, soprattutto sulle linee Atac. L’agitazione, indetta dalle sigle Sul (24 ore), Usb e Orsa (4 ore), coinvolgerà l’intera rete cittadina: bus, filobus, metropolitane e la. 🔗 Leggi su Romatoday.it

domani sciopero roma orariCOMUNICATO URGENTE – Roma si ferma per oltre 24 ore | Gli orari e le nuove chiusure per lo sciopero appena annunciato - Nella città ci saranno altri disagi causati da coloro che lavorano nel settore del trasporto pubblico. Riporta romait.it

domani sciopero roma orariSciopero dei trasporti il 10 ottobre, a rischio tutti i mezzi pubblici - A Roma sciopero dei trasporti il 10 ottobre: bus, metro e tram a rischio per 24 ore. Si legge su quifinanza.it

