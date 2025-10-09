Domani passa la Modena Cento Ore Il programma al via in piazza Matteotti
Il fascino dei motori d’epoca è pronto a conquistare di nuovo la città. Domani Imola e l’ Autodromo saranno protagonisti della Modena Cento Ore, la celebre gara di regolarità e velocità per auto storiche partita domenica scorsa da Roma e destinata a concludersi sabato a Modena. Il programma prevede il primo momento spettacolare in piazza Matteotti, dove a partire dalle 11,30 le vetture effettueranno il controllo timbro davanti al pubblico. Sarà un’occasione unica per ammirare da vicino oltre cento auto da competizione, costruite tra il dopoguerra e il 1988, insieme a rarità anteguerra come le Alfa Romeo 8C che hanno fatto la storia delle corse grazie a campioni come Tazio Nuvolari e Achille Varzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
