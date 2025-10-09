Dolore che nessuno dovrebbe conoscere Alice muore a 17 anni mentre va a scuola tragedia immensa
Tragico incidente all’alba di oggi, 9 ottobre 2025: Alice Morsanutto, 17 anni, è stata travolta e uccisa da un’auto mentre attraversava la strada per recarsi a scuola. La giovane studentessa frequentava la quarta classe del Liceo Artistico “Giovanni Sello” di Udine. A casa era appena uscita; a scuola non ci è mai arrivata. L’incidente è avvenuto intorno alle 6:30 del mattino, a soli 200 metri dalla sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, Alice stava attraversando le strisce pedonali nei pressi della fermata dell’autobus, quando è stata investita da un’auto per cause ancora da chiarire. Alla guida un giovane che si è fermato immediatamente per prestare i primi soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
