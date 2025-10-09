Dolomiti Energia attacco hacker nello stesso giorno del colpo a Sorgenia | sottratti dati clienti

Dday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un accesso illecito ha esposto dati sensibili dei clienti Dolomiti Energia, inclusi codice fiscale e IBAN. L’attacco coincide con quello a Sorgenia, segno di un possibile fornitore comune. 🔗 Leggi su Dday.it

dolomiti energia attacco hacker nello stesso giorno del colpo a sorgenia sottratti dati clienti

© Dday.it - Dolomiti Energia, attacco hacker nello stesso giorno del colpo a Sorgenia: sottratti dati clienti

In questa notizia si parla di: dolomiti - energia

Dolomiti Energia Trento, si riparte: il calendario della stagione 2025/26

Basket, inizia l’avventura in EuroCup della Dolomiti Energia Trentino. L’obiettivo è superare la fase a gironi

Attacco informatico, a rischio i dati dei clienti di Dolomiti Energia

dolomiti energia attacco hackerDolomiti Energia, attacco informatico a un fornitore, rubati dati dei clienti - Messe in atto le misure per contenere l'attacco, possibili tentativi di phishing o utilizzi impropri delle informazioni ... Da rainews.it

dolomiti energia attacco hackerDolomiti Energia incassa dalla Bei 200 milioni per investimenti - Dolomiti Energia incassa dalla Bei 200 milioni per investimenti. ilnordestquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Dolomiti Energia Attacco Hacker