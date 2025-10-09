Dolly Parton rassicura i fan sulla sua salute dopo il messaggio della sorella | Non sono ancora morta

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dolly Parton è intervenuta con un video sui social dicendo: "Non sono ancora morta", tranquillizzando i suoi fan che dopo le parole di sua sorella Freidan, che incitavano alla preghiera, hanno pensato che la cantante stesse davvero male. 🔗 Leggi su Fanpage.it

