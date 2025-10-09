Dolly Parton rassicura i fan sulla sua salute dopo il messaggio della sorella | Non sono ancora morta

Dolly Parton è intervenuta con un video sui social dicendo: "Non sono ancora morta", tranquillizzando i suoi fan che dopo le parole di sua sorella Freidan, che incitavano alla preghiera, hanno pensato che la cantante stesse davvero male. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: dolly - parton

Esplora la Magica Collezione di Fragranze di Dolly Parton Disponibile da Walmart

Patrimonio di dolly parton: il sorprendente motivo dietro un valore ridotto

Mötley Crüe e Dolly Parton presentano dölly crüe: un incontro imperdibile

Dolly Parton non sta bene, l'appello della sorella spaventa i fan: «Pregate per lei». Il messaggio di Miley Cyrus e il dietrofront. Cosa sappiamo - facebook.com Vai su Facebook

Nei giorni scorsi aveva chiesto preghiere per Dolly. La cantante sta avendo problemi legati a un calcolo renale, e aveva rivelato: «Date le mie condizioni, non riuscirò a provare e mettere insieme lo spettacolo che voglio farvi vedere e che vi meritate» - X Vai su X

Dolly Parton rassicura i fan sulla sua salute dopo il messaggio della sorella: “Non sono ancora morta” - Dolly Parton è intervenuta con un video sui social dicendo: "Non sono ancora morta", tranquillizzando i suoi fan che dopo le parole di sua sorella ... Da fanpage.it

Dolly Parton, la sorella chiede di pregare per lei: la star del Country rimanda lo spettacolo a Las Vegas - Freida Parton ha aggiornato i fan sulle condizioni di salute della star che aveva annunciato di doversi sottoporre a "una serie di procedure mediche" ... Riporta deejay.it