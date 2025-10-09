Djokovic vola in semifinale a Shanghai | Nole più ‘vicino’ al titolo 101 in carriera

Ildifforme.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Novak Djokovic avanza in semifinale al torneo Atp Masters 1000 di Shanghai. Il 38enne serbo, numero 5 del mondo e quarta testa di serie, oggi giovedì 9 ottobre ha superato il 26enne belga Zizou Bergs, numero 44 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 7-5 in un’ora e 50 minuti. Djokovic, 4 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

djokovic vola in semifinale a shanghai nole pi249 8216vicino8217 al titolo 101 in carriera

© Ildifforme.it - Djokovic vola in semifinale a Shanghai: Nole più ‘vicino’ al titolo 101 in carriera

In questa notizia si parla di: djokovic - vola

Djokovic si fa male ma vola ai quarti: Munar battuto a Shanghai

Djokovic perde un set ma vola al terzo turno: Svajda battuto in rimonta

Us Open 2025, Djokovic supera Norrie e vola agli ottavi

djokovic vola semifinale shanghaiDiretta Atp Shanghai 2025/ Djokovic piega Berga in due set e vola in semifinale! (oggi 9 ottobre) - Diretta Atp Shanghai 2025: continua la favola di Valentin Vacherot che elimina Holger Rune in rimonta e in semifinale sfiderà Novak Djokovic. Come scrive ilsussidiario.net

djokovic vola semifinale shanghaiInfinito Novak Djokovic: semifinale nel Masters 1000 di Shanghai, sconfitto Bergs - Il tennista serbo continua il suo cammino a Shanghai ed è ora atteso dalla sfida contro la mina vagante Vacherot Ci è voluta un’altra grandissima prova da parte di Novak Djokovic per raggiungere la se ... Scrive tennisitaliano.it

Cerca Video su questo argomento: Djokovic Vola Semifinale Shanghai