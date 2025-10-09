Djokovic vola in semifinale a Shanghai | Nole più ‘vicino’ al titolo 101 in carriera
(Adnkronos) – Novak Djokovic avanza in semifinale al torneo Atp Masters 1000 di Shanghai. Il 38enne serbo, numero 5 del mondo e quarta testa di serie, oggi giovedì 9 ottobre ha superato il 26enne belga Zizou Bergs, numero 44 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 7-5 in un’ora e 50 minuti. Djokovic, 4 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
