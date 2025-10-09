Djokovic-Vacherot la più strana semifinale a Shanghai

Il campione dei record contro la favola del torneo: Djokovic, 38 anni, se la vedrà con il monegasco Vacherot, numero 204 del ranking. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Djokovic-Vacherot, la più strana semifinale a Shanghai

ATP Shanghai 2025: Djokovic e Rune rischiano, ma vanno avanti. Favola Vacherot, vince anche Bergs

ATP Shanghai 2025, Djokovic e Rune vedono la semifinale. Vacherot e Bergs vogliono sognare ancora

La vera domanda è: perché Vacherot, che è anche partito dalle qualificazioni, è uno dei pochi a non stare male a Shanghai? Oltre a essere infinitamente meno forte di gente come Sinner, Djokovic, Fritz, Rune e Medvedev, dovrebbe anche essere decisament - X Vai su X

Il danese raggiunge il sesto quarto di finale in un 1000: “Devo pensare partita dopo partita”. Adesso Vacherot, poi Djokovic o Bergs. È la volta buona per Holger? - facebook.com Vai su Facebook

