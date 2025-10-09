Djokovic non sbaglia contro Bergs e agguanta la semifinale a Shanghai
Per la decima volta in carriera Novak Djokovic si qualifica per le semifinali del Masters 1000 di Shanghai. Il serbo ha superato in due set il belga Zizou Bergs con il punteggio di 6-3 7-5 dopo un’ora e cinquanta minuti di gioco ed ora affronterà il monegasco Valentin Vacherot, che ha sicuramente scritto la favola più incredibile di questo torneo, battendo clamorosamente nell’altro match di giornata in rimonta il danese Holger Rune. Una partita in cui sicuramente spiccano i 40 errori non forzati da parte del belga, specialmente alcuni clamorosi nel finale di secondo set. Non sono bastati venticinque vincenti a Bergs contro gli undici di Djokovic, che ha commesso sedici errori non forzati. 🔗 Leggi su Oasport.it
