Djokovic incanta Shanghai | a 38 anni vola in semifinale dopo un punto da leggenda
Novak Djokovic continua a stupire il mondo del tennis. Il fuoriclasse serbo, a 38 anni, ha raggiunto la semifinale del Masters 1000 di Shanghai battendo il belga Zizou Bergs con un netto 6-3, 7-5 in due set intensi e ricchi di spettacolo. Nonostante le condizioni di gioco difficili, Djokovic ha mostrato una resistenza e una lucidità degne dei suoi momenti migliori, regalando al pubblico uno dei punti più incredibili del torneo. Il punto che ha infiammato lo stadio. Nel secondo set, sul 5-5, il numero 5 del mondo ha messo in scena un autentico capolavoro difensivo: sul servizio di Bergs, Nole ha risposto con precisione e poi ha resistito a quattro smash consecutivi del suo avversario, difendendo con rovesci profondi e alzando parabole perfette fino a indurre l’errore del belga, che ha mandato fuori il dritto in diagonale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: djokovic - incanta
Novak Djokovic lascia un mistero sulla sua partecipazione alla finale del Masters a fine stagione: ? “Spero di poter partecipare, ma non faccio più programmi a lungo termine. Dopo Shanghai, so solo che parteciperò ad Atene. Vedremo se partecipo ai Ma - facebook.com Vai su Facebook
Resiste a quattro smash e vince il punto: spettacolo Djokovic a Shanghai - Il tennista serbo ha raggiunto la semifinale del Masters 1000 cinese battendo ai quarti di finale il belga Zizou Bergs in due set con il punteggi ... Secondo msn.com
Djokovic eterno, batte Bergs e vola in semifinale a Shanghai per la decima volta! - A 38 anni si qualifica per le semifinali del "Rolex Shanghai Masters", il penultimo Masters 1000 della stagione, in corso sui campi in cemento di Shanghai. Segnala tuttosport.com