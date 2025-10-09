Djokovic incanta Shanghai | a 38 anni vola in semifinale dopo un punto da leggenda

Novak Djokovic continua a stupire il mondo del tennis. Il fuoriclasse serbo, a 38 anni, ha raggiunto la semifinale del Masters 1000 di Shanghai battendo il belga Zizou Bergs con un netto 6-3, 7-5 in due set intensi e ricchi di spettacolo. Nonostante le condizioni di gioco difficili, Djokovic ha mostrato una resistenza e una lucidità degne dei suoi momenti migliori, regalando al pubblico uno dei punti più incredibili del torneo. Il punto che ha infiammato lo stadio. Nel secondo set, sul 5-5, il numero 5 del mondo ha messo in scena un autentico capolavoro difensivo: sul servizio di Bergs, Nole ha risposto con precisione e poi ha resistito a quattro smash consecutivi del suo avversario, difendendo con rovesci profondi e alzando parabole perfette fino a indurre l’errore del belga, che ha mandato fuori il dritto in diagonale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

