Dj set e piccoli eventi musicali nei locali | ancora dubbi sull' iter autorizzativo
BRINDISI – Scia (nel senso di Segnalazione certificata di inizio attività) sì o Scia no? Il quesito è stato al centro della commissione consiliare Attività produttive, presieduta da Mario Borromeo, che si è svolta ieri mattina (mercoledì 8 ottobre) presso la sala Mario Marino Guadalupi di Palazzo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: piccoli - musicali
Dj set e piccoli eventi musicali nei locali: ancora i dubi sull'iter autorizzativo
[] Tornano i laboratori musicali dedicati ai bambin* dai 3 ai 5 anni per scoprire la musica attraverso il gioco! ? Perché da piccoli la musica è soprattutto un gioco e grazie a questo bambine e bambini possono esplorarla nel modo migliore: muovendo il c - facebook.com Vai su Facebook
Mirabilandia, Notte Rosa e Dj set con Cecchetto: il parco divertimenti viaggia a pieno ritmo. Il video - La pubblicità migliore è lo sguardo dei bambini a fine giornata. Da corriereadriatico.it
Eventi, dj set e bollicine, stralci di moda a Milano - Ancora una volta Milano si è fatta sentire, presentate le collezioni donna alla MFW, che celebra le linee per la stagione spring- Segnala quifinanza.it