Diversi paesi stanno introducendo misure per limitare l’uso dei social media L' ultimo in ordine di tempo è la Danimarca Ma anche in Italia si discute di limiti di età autorizzazioni parentali e divieti scolastici

9 ott 2025

I l dibattito su social media e minori si è spostato dalle discussioni tra genitori alle aule dei parlamenti. Se c’è chi sostiene che il digitale sia una risorsa imprescindibile per i giovani, c’è anche chi invece ritiene che l’esposizione precoce possa causare danni allo sviluppo. È in questo contesto di posizioni divergenti che alcuni governi hanno scelto di agire con provvedimenti concreti, sebbene talvolta controversi. L’ultimo in ordine di tempo è la Danimarca che ha deciso di vietare l’accesso ai social network ai minori di quindici anni. Social media vietati ai minori di 16 anni: in Australia la prima legge «per tutelare la salute mentale» X No ai social sotto i 15 anni: quando a decidere sono i governi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

