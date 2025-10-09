Diverse le iniziative in provincia per la settimana nazionale della Protezione civile
Al fine di sensibilizzare la popolazione sui temi della protezione civile, della resilienza e della riduzione dei rischi, in data odierna si sono svolti in questa Provincia apposite iniziative, nell’ambito della “Settimana nazionale della protezione civile”, quest’anno in programma dal 4 al 13. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Dal 6 al 12 ottobre torna la Milano Wellness Week by Ciaomondo: oltre 120 eventi gratuiti diffusi in città per celebrare corpo, mente e relazioni. Ma non è l'unica. In Europa sono diverse le iniziative che mettono al centro la salute come esperienza condivisa
Dall'11 al 14 ottobre sarà in Italia Bhaskar Sunkara, direttore editoriale e fondatore della rivista Jacobin negli Stati uniti. In tre diverse iniziative, l'11 ottobre a Milano, il 13 ottobre a Firenze e il 14 ottobre a Roma, discuterà dell'attuale fase del capitalismo occide - facebook.com Vai su Facebook
Settimana della Protezione Civile: appuntamenti anche in provincia di Oristano - Si parte giovedì 9 ottobre dalla Prefettura di Oristano e la Fondazione Mont’e Prama organizzano un incontro con gli studenti delle scuole ... Riporta linkoristano.it
Settimana dell’allattamento: tante iniziative nel reggiano e due nuove postazioni baby Pitstop nelle sedi di Cgil e Cisl Emilia centrale - Dal 29 settembre al 15 ottobre 2025 Reggio Emilia celebra la Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno (Sam), promossa dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per sensibilizzare l’opinione ... Come scrive nextstopreggio.it