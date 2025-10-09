Disturbi Alimentari | Promuovere la Sensibilizzazione per una Salute Mentale Ottimale

Ambra Angiolini al Giffoni 2025: la testimonianza di Monica e un messaggio potente sui disturbi alimentari

Disturbi alimentari: cos’è la Terapia dello Specchio per far pace col proprio corpo, soprattutto in estate

Ennesima vittima di disturbi alimentari: è morto Thiago Elar

Il drago nel castello: il podcast che rompe il silenzio sui disturbi alimentari (e dà speranza) - Sei episodi, cinque storie vere e la guida scientifica del dottor Leonardo Mendolicchio per rompere il silenzio sui disturbi alimentari nel nuovo podcast di Fondazione PASS e Chora Media

Una panchina lilla contro i disturbi alimentari davanti alle scuole di Borgomanero - È stata inaugurata a Borgomanero, davanti alle scuole elementari dell'Istituto comprensivo Borgomanero 2, una panchina lilla simbolo di sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare.