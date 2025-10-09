Disturbava Legata muore in ospedale

10.45 Infastidiva i pazienti al pronto soccorso e per questo fu sedata e legata a una barella. Alcune ore dopo andò in arresto cardiaco e morì. E' quanto sarebbe accaduto il 12 settembre all'ospedale del Mare di Napoli. La famiglia della donna,39enne, affetta da crisi epilettiche,ha presentato,tramite un legale, una denuncia in Procura per accertare le cause del decesso. La donna pare fosse in stato di alterazione per aver assunto alcol,quindi legata Nei referti: si alzava dalla barella "arrecando fastidio agli altri degenti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: disturbava - legata

Infastidiva i pazienti', legata e sedata muore in ospedale ++ - Dopo aver infastidito gli altri pazienti venne sedata e legata alla barella ma, alcune ore dopo, andò in arresto cardiaco e morì. Si legge su ansa.it

«Infastidisce i pazienti». Sedata e legata alla barella, 39enne va in arresto cardiaco e muore in ospedale - È morta a 39 anni dopo essere stata sedata e legata alla barella perché «infastidiva gli altri pazienti». Secondo leggo.it