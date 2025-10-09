Dissalatore mobile marino Amm Budri | tecnologia vincente
Roma, 9 ott. (askanews) - "E' una tecnologia vincente, nota a Marina Militare da tempo e che viene utilizzata sulle nostre navi, e senz'altro può contribuire a rinforzare, aumentare la capacità di produzione di acqua nei periodi di massima richiesta su isole che altrimenti dovrebbero essere sovraimpegnate come occupazione del suolo e richiesta energetica per impianti che servirebbero soltanto nei mesi estivi". Lo ha dichiarato l'Amm. Isp. Pierpaolo Budri, Capo di Stato Maggiore del Comando Logistico della Marina Militare, intervenuto alla visita ufficiale del dissalatore mobile marino di Marnavi al porto di Napoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
