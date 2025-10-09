Dispersi in alluvioni il caso di Favara come quello di Sciacca? Il comandante regionale dei pompieri | Scenari simili ma continuiamo a cercare

Visita del comandante regionale dei vigili del fuoco oggi a Favara: l’ingegnere Michele Burgio che da guida provinciale dei pompieri di Agrigento, nel 2016 ha vissuto un’esperienza simile a quella di Marianna Bello con il violento nubifragio che a Sciacca travolse l’anziano Vincenzo Bono il cui. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

