Dispersi in alluvioni il caso di Favara come quello di Sciacca? Il comandante regionale dei pompieri | Scenari simili ma continuiamo a cercare
Visita del comandante regionale dei vigili del fuoco oggi a Favara: l’ingegnere Michele Burgio che da guida provinciale dei pompieri di Agrigento, nel 2016 ha vissuto un’esperienza simile a quella di Marianna Bello con il violento nubifragio che a Sciacca travolse l’anziano Vincenzo Bono il cui. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: dispersi - alluvioni
Alluvioni in Kashmir, almeno 32 morti e 50 dispersi: le immagini del fiume di fango
Frane e alluvioni in India e Pakistan, almeno 200 morti: corsa contro il tempo per salvare i dispersi
Alluvioni in Pakistan, almeno 150 dispersi oltre a 350 vittime
#Meteo: #Alluvioni in #Indonesia, ci sono vittime e dispersi; il video - X Vai su X
Alluvioni lampo devastano l’Indonesia: decine di vittime e dispersi a Bali e nei villaggi vicini - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo, nubifragio nell'Agrigentino: una donna dispersa a Favara - La pioggia si è abbattuta nell'Agrigentino, trasformando le strade di Favara in fiumi in piena. Secondo tg24.sky.it
Nubifragio a Favara, dispersa una donna travolta dall'acqua VIDEO - La donna sarebbe stata travolta dall’acqua dopo essere scesa dalla propria auto rimasta impantanata. Si legge su msn.com