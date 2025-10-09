C’è una grande novità che riguarda tutti gli ascoltatori di Disney+. Infatti, proprio da queste ore, andrà ad inglobare una nuova piattaforma che è pronta per offrire tanti nuovi programmi. Sono in arrivo grandi novità per tutti coloro che fanno utilizzo frequente di Disney+, una delle piattaforme di streaming più popolari in assoluto. L’abbonamento standard costa solo 5,99 euro al mese, ed a questa cifra, molto contenuta, è possibile avere accesso ad un grande palinsesto. Avrete modo di vedere film, serie tv, ma anche documentari e cartoni animati, così come i film di animazione più animati e ricchi di storia. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Disney+ si allarga, ingloberà una nuova piattaforma: ecco cosa offrirà