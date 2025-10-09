Un nuovo capitolo tra drill, introspezione e realismo urbano – fuori il 10 ottobre per Epic Records Sony Music Italy Dopo i successi di “Fuorilegge” feat. Sayf e “Bevendo fumando”, DISME, una delle voci più autentiche e riconoscibili del rap italiano, torna con un nuovo singolo: “Ho un problema” feat. Mambolosco, disponibile da venerdì 10 ottobre su tutte le piattaforme digitali per Epic Records Sony Music Italy. Un incontro tra due personalità forti del rap italiano. “ Ho un problema ” mette a confronto due stili diversi ma complementari. Da un lato la voce ruvida e diretta di Disme, esponente di punta della Drilliguria – il movimento che ha unito l’anima lirica del rap ligure alla potenza della drill – e dall’altro l’attitudine carismatica e magnetica di Mambolosco, tra i nomi più iconici della trap italiana. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - DISME torna con “Ho un problema” feat. Mambolosco