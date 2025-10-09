Disastro simulato sulla 36 Un’esercitazione per essere pronti al blocco

Esercitazioni per essere pronti in caso di disastri viabilistici sulla Statale 36 in vista delle imminenti Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026. Per evitare figuracce in diretta tv mondiale, non bastano infatti le vere emergenze, come quella di domenica della passata settimana, per una frana che ha provocato il deragliamento di un treno sulla parallela linea ferroviaria Lecco – Sondrio e il crollo di un macigno in Superstrada tra Lecco e Abbadia Lariana, fortunatamente senza provocare né vittime e nemmeno feriti. Ci vuole ulteriore addestramento sul campo. All’indomani appunto della tragedia scampata, il prefetto di Lecco Paolo Ponta ha chiamato a rapporto a Palazzo di governo i componenti del Comitato operativo per la viabilità: questore, comandante provinciale di carabinieri, vigili del fuoco e Polizia stradale, soccorritori di Areu, rappresentanti di Provincia e Comune, funzionari di Anas, Rfi e Trenord. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

