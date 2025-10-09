Disarmo ed esilio | i difficili passi di Hamas per il cessate il fuoco di Israele a Gaza L' accordo è un trionfo di Trump ma il diavolo è nei dettagli
Una fonte vicina ad Hamas ha dichiarato a Ynet che «l'organizzazione è pronta a mostrare grande flessibilità nei negoziati con Israele, in base al piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump». Secondo la fonte, «il movimento dovrà affrontare le fasi più difficili del piano, tra cui il disarmo e l’esilio dei leader, ma ciò è necessario per impedire la ripresa dei combattimenti. L’accordo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: disarmo - esilio
